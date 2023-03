Business news: Banca centrale russa, 574,2 miliardi di dollari di riserve internazionali a marzo 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al primo marzo 2023, le riserve internazionali della Russia ammontavano a 574,2 miliardi di dollari. Lo ha reso noto la Banca centrale della Russia. In particolare, la quota di valuta estera era pari a 410 miliardi di dollari e la quota d'oro: 135,6 miliardi di dollari. La Banca centrale ha pubblicato il rapporto sulle riserve internazionali per la prima volta dal marzo 2022, quando la maggior parte (circa 300 miliardi di dollari) delle riserve auree della Russia è stata bloccata negli Stati Uniti e in Europa. In un anno, il volume delle riserve è diminuito di 42,886 miliardi di dollari. La quota di valuta nelle riserve internazionali è diminuita dal 72,4 per cento al 71,5 per cento, mentre la quota di oro è aumentata dal 22,9 per cento al 23,6 per cento. (Rum)