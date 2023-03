Business news: Spagna, Endesa ottiene autorizzazioni ambientali per 3 impianti solari in Andalusia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endesa, società spagnola del gruppo Enel, ha ricevuto l'autorizzazione ambientale unificata (Aau) per la costruzione di tre nuovi impianti solari Campos de Al-Andalus I, II e III, che sorgeranno a Huelva, in Andalusia, con un investimento complessivo di 73 milioni di euro. Secondo quanto riferito da Endesa in un comunicato, i nuovi impianti solari avranno una capacità totale di 109 megawatt (MW) che si aggiungeranno ai 1,6 gigawatt (GW) di capacità fotovoltaica di Endesa in Spagna attraverso i suoi 45 impianti in funzione. (Spm)