Business news: Spagna, Digi stipula accordo con Abrdn ed estenderà fibra a 2,5 milioni di case in Andalusia

- L'azienda di telecomunicazioni spagnola Digi ha stipulato un accordo con il gruppo di investimento Abrdn per finanziare lo sviluppo della fibra ottica in Andalusia, con l'obiettivo di coprire fino a 2,5 milioni di abitazioni nella regione. Secondo quanto riferito in un comunicato, Digi attualmente raggiunge un milione di abitazioni nella regione spagnola e grazie a questo accordo offrirà il proprio servizio in fibra ottica ad altre 1,5 milioni di case nei prossimi tre anni. "L'implementazione della rete comporta un investimento fino a 300 milioni di euro, che saranno apportati in parti uguali da Digi e Abrdn e potranno essere finanziati anche dalle banche", ha spiegato la società. Digi ha consolidato la sua posizione di quinto operatore nazionale di telecomunicazioni grazie al traino delle sue tariffe a basso costo. L'operatore ha chiuso il 2022 con 4,91 milioni di accessi in Spagna, in crescita rispetto ai 3,61 milioni del 2021. (Spm)