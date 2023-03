Business news: Russia, utile netto di Rosneft diminuito del 7,9 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'utile netto della compagnia petrolifera russa Rosneft nel 2022 è diminuito del 7,9 per cento rispetto all'anno precedente, attestandosi a 813 miliardi di rubli (9,8 miliardi di euro). E' quanto riferito dall'ufficio stampa di Rosneft, secondo cui il calo è dovuto ai fattori non monetari: trasferimento delle attività della società in Germania alla gestione esterna e variazioni del tasso di cambio del rublo. Nello stesso tempo il margine operativo lordo della società è aumentato del 9,5 per cento su base annua, essendo pari a 2.500 miliardi di rubli (30,3 miliardi di euro) contro 2.330 miliardi di rubli del 2021 (28,3 miliardi di euro). (Rum)