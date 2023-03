Business news: Bosnia, Istituto statistica, nel 2022 saldo naturale negativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bosnia Erzegovina ha registrato un saldo naturale negativo lo scorso anno (-14.354 persone), con 25.311 nati e 39.665 morti. Lo hanno annunciato i media del Paese balcanico, citando l'Istituto di statistica. Rispetto al 2021, la percentuale delle nascite è diminuita del 2,16 per cento, mentre il numero di decessi è diminuito del 18,22 per cento. Durante il 2022, in Bosnia Erzegovina sono stati conclusi 16.788 matrimoni, il 2,81 per cento in meno rispetto all'anno precedente, mentre 1.999 coppie hanno divorziato, il 4,95 per cento in meno rispetto al 2021. (Seb)