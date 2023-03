Usa-Canada: annunciata task force congiunta per opportunità della transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e il Canada hanno annunciato una task force congiunta per la transizione energetica dei due Paesi, che sarà guidata dall’inviato speciale Usa per le infrastrutture globali e dal vicepremier canadese. L’organismo, annunciato nel quadro della visita ad Ottawa del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, contribuirà a rafforzare la cooperazione bilaterale nel campo della transizione verde e nella costruzione di catene di approvvigionamento resilienti. La task force si occuperà anche di individuare nuove opportunità di collaborazione nel campo delle rinnovabili, nella produzione di veicoli elettrici, nello sfruttamento dei minerali rari, nell’integrazione delle rispettive reti energetiche e nella sicurezza energetica, con particolare attenzione allo sviluppo del nucleare a scopi civili. (Was)