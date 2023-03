© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione di Stati Uniti e Canada su Taiwan è invariata. Lo hanno ribadito i leader dei due Paesi, il presidente Joe Biden e il primo ministro Justin Trudeau, in una dichiarazione congiunta. “Mantenere la stabilità e la pace nello stretto di Taiwan è fondamentale per la sicurezza di tutto il mondo: qualsiasi disputa va risolta in maniera pacifica”, si legge nel documento. (Was)