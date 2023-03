Paraguay: Banca centrale, pil 2022 a +0,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paraguay ha chiuso il 2022 con una crescita del prodotto interno lordo dello 0,1 per cento. Lo rende noto la Banca centrale segnalando che nel quarto trimestre dello scorso anno l'economia è cresciuta dell'1,7 per cento. Il dato annuale risulta leggermente inferiore alle stime preliminari della stessa Banca e consegna al Paraguay il poco invidiabile primato della crescita meno sostenuta nell'America del sud. Per l'anno in corso, le stime fornite dagli organismi internazionali sono ben più incoraggianti. La Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal) ipotizza una crescita del 4 per cento, mentre la Banca mondiale arriva a ipotizzare un 5,2 per cento. (Abu)