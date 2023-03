Haiti: Biden, Onu potrebbe contribuire a stabilizzare la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono pronti a sostenere la polizia di Haiti, a fronte della crisi in corso nel Paese, e stanno anche valutando se e come rafforzare il ruolo della comunità internazionale, nel quadro delle Nazioni Unite. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante una conferenza stampa congiunta con il primo ministro canadese, Justin Trudeau. “Al momento la cosa più importante che possiamo fare è dare alla polizia locale gli strumenti per gestire la situazione al meglio”, ha aggiunto. (Was)