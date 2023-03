Usa: Biden su crisi delle banche, abbiamo fatto un buon lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha fatto “un buon lavoro” per gestire la crisi delle banche negli Stati Uniti, dopo il fallimento di Silicon Valley Bank e Signature Bank. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante una conferenza stampa congiunta con il primo ministro canadese, Justin Trudeau. “Le banche statunitensi sono ben posizionate, e i depositi dei cittadini sono al sicuro: ovviamente occorrerà del tempo perché la situazione si stabilizzi del tutto”, ha detto, aggiungendo però di non vedere “ulteriori prospettive negative nel prossimo futuro”. (Was)