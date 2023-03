Siria: nuovi attacchi contro basi statunitensi, ferito un altro militare Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro militare statunitense è rimasto ferito, nel quadro di nuovi attacchi missilistici lanciati contro alcune basi Usa in Siria, dopo che le autorità di Washington hanno autorizzato una serie di raid nelle regioni nordorientali del Paese in risposta all’attacco di un drone iraniano contro una struttura della coalizione globale anti-Isis, a seguito del quale è morto un contractor di nazionalità statunitense. Un funzionario Usa rimasto anonimo ha confermato all’emittente “Cbs” che, dopo i raid lanciati dagli Stati Uniti, sono stati registrati altri tre attacchi contro basi militari statunitensi nel Paese. Uno dei tre ha colpito una base Usa nella provincia di Der el-Zour, senza causare vittime. (Was)