Usa: morto Gordon Moore, il co-fondatore di Intel aveva 94 anni

- L'imprenditore e informatico statunitense Gordon Moore, che nel 1968 ha fondato la multinazionale Intel insieme a Robert Noyce, è morto venerdì 24 marzo all’età di 94 anni. La notizia è stata annunciata dall’azienda, di cui Moore era presidente onorario, senza fornire ulteriori dettagli. Pioniere nel settore della microelettronica, all’informatico statunitense si deve l’omonima legge di Moore, enunciata nel 1965. Il principio, che rappresenta un modello predittivo sull’evoluzione tecnologica legata ai semiconduttori, stabilisce che la complessità dei microcircuiti, misurata ad esempio dal numero dei transistor per chip o per area unitaria, raddoppia periodicamente, con un periodo originariamente stimato a 12 mesi (poi rivisto a 24 e alla fine a 18, negli anni Ottanta). (Was)