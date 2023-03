Business news: Romania, importazioni di gas diminuite di oltre l'85 per cento a gennaio del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha importato, a gennaio 2023, un quantitativo di gas naturale utilizzabile pari a 44.300 tonnellate equivalenti di petrolio (tep), con l'85,2 per cento (-254.500 tep) in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica con un comunicato. La produzione nazionale di gas naturale è stata, nel periodo citato, di 661.300 tep, con il 7,5 per cento (46 mila tep) in più rispetto a quella del 2021. La Commissione nazionale di strategia e previsione stima per il 2023, nell'ultima previsione pubblicata del bilancio energetico, una produzione di gas di 7,61 milioni di tep, in aumento del 2,1 per cento e importazioni di 2,185 milioni di tep, in calo del 6,2 per cento di anno in anno. (Rob)