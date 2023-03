Business news: Regno Unito, fondi di 114 milioni di euro per il più grande impianto idroelettrico nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gigantesco progetto idroelettrico che raddoppierebbe la capacità del Regno Unito di immagazzinare energia per lunghi periodi ha ricevuto un investimento di 100 milioni di sterline (circa 114 milioni di euro) da parte della società energetica scozzese Scottish and Southern Energy plc (Sse). La proposta di una diga alta 92 metri e di due serbatoi a Coire Glas nelle Highlands sarebbe il più grande progetto idroelettrico del Regno Unito da 40 anni, in grado di aiutare il Paese ad affrontare il cambiamento climatico e migliorare la sicurezza energetica. Tuttavia, come riporta l'emittente televisiva "Bbc", Sse vuole assicurazioni dal governo britannico prima di firmare definitivamente il progetto. (Rel)