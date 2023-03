Business news: Svizzera, Banca centrale aumenta tasso di riferimento all'1,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale svizzera (Bns) inasprisce ulteriormente la politica monetaria e ha innalzato il tasso di riferimento all’1,5 per cento. È quanto si legge in una nota dell’istituto centrale elvetico, secondo cui tale misura contrasta il nuovo aumento della pressione inflazionistica. Non è da escludere che potranno rendersi necessari ulteriori rialzi del tasso di interesse per garantire la stabilità dei prezzi a medio termine. La Banca nazionale ribadisce inoltre la sua disponibilità ad agire all’occorrenza sul mercato dei cambi al fine di assicurare condizioni monetarie adeguate. A questo riguardo, da alcuni trimestri, sono le vendite di valuta estera ad avere preminenza. La modifica del tasso di interesse entrerà in vigore domani, 24 marzo. Gli averi a vista detenuti dalle banche presso la Banca nazionale verranno remunerati fino a un determinato limite al tasso guida Bns dell’1,5 per cento, quelli eccedenti tale limite all’1,0 per cento. Pertanto a questi ultimi continuerà ad applicarsi una riduzione di 0,5 punti percentuali rispetto al tasso guida Bns. (Geb)