Diritti: Scurria (Fd'I), su filiazione Ue Senato francese si allinea a Italia

- Il Senato francese, "come quello italiano, boccia la proposta di regolamento sulla filiazione Ue, ritenendola non conforme al principio di sussidiarietà. La Francia, come l'Italia, si oppone quindi al riconoscimento automatico della filiazione derivante da maternità surrogata". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Marco Scurria, segretario della commissione Politiche europee di palazzo Madama. Il parlamentare aggiunge in una nota: "Con buona pace del Partito democratico, non siamo in compagnia di Paesi come l'Ungheria e la Polonia, ma insieme alla Francia di Macron, nazione, come l'Italia, fondatrice dell'Unione europea. Ci troviamo quindi di fronte a una questione aperta, volta a tutelare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, in particolare il rispetto della dignità umana, il divieto del fare del proprio corpo una fonte di lucro affinché si ponga fine allo sfruttamento delle donne di tutto il mondo e dei minori in particolare quelli più poveri e in situazioni di vulnerabilità". (Com)