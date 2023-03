Giustizia: Cirielli, Renzi mente, per madri indegne già prevista perdita responsabilità genitoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renzi e il Terzo Polo devono ricordare che “non sono avventori da bar che possono urlare e insultare chi dice cose che non comprendono o ignorano”. Lo ha dichiarato in una nota il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, in risposta alle polemiche innescate da alcuni rappresentanti dell’opposizione in riferimento alla sua osservazione riguardante l’affidamento dei figli alle madri condannate in via definitiva per reati gravi tali da portarle in carcere. “Già oggi le donne madri che commettono gravi reati sono soggette a un procedimento che le porta a perdere l’affidamento dei propri figli. Solo che, nelle more che ciò accada, a rimetterci sono i minori che possono finire in carcere insieme alle mamme”, ha aggiunto il viceministro. “D’altronde, mentre governava Renzi, sono accaduti i fatti di Bibbiano e per casi assai meno gravi sono stati sottratti bambini a madri che non erano delinquenti. Peraltro, come uomo di governo, non ho proposto proprio nulla perché mi occupo di politica estera; ho solo risposto ad un giornalista che mi chiedeva di una Pdl della scorsa legislatura”, ha concluso Cirielli. (Com)