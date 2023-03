Italia-Monaco: sottosegretario Tripodi oggi in visita per incontri istituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri e alla cooperazione internazionale, Maria Tripodi, ha svolto quest’oggi una missione nel Principato di Monaco per incontri istituzionali con diverse autorità monegasche e per partecipare al Monaco Women Forum. Lo ha riferito una nota della Farnesina. I colloqui del sottosegretario con i responsabili del dipartimento degli Esteri, della direzione Affari Culturali, del capo di gabinetto del principe Alberto II, del ministero degli Affari sociali e Salute e del Consiglio nazionale hanno consentito di passare in rassegna una serie di temi bilaterali, quali la cooperazione culturale e la diffusione della lingua italiana, questioni legate alla nutrita collettività italiana residente nel Principato, i trasporti ferroviari, l’accordo sul telelavoro per i numerosi transfrontalieri italiani. Affrontata inoltre la candidatura di Roma a ospitare l’Expo2030. Il sottosegretario ha infine partecipato, alla presenza del principe Alberto II, all’evento di chiusura del Monaco Women Forum, momento di promozione del ruolo delle donne che prevede la concessione da parte del Principe del premio Montecarlo Woman of the Year Award a donne distintesi per azioni di particolare impatto nell’economia e nella società.(Com)