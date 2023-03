FI: D'Attis, congratulazioni a Barelli, Cattaneo e neo coordinatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Paolo Barelli e Alessandro Cattaneo, che sono certo sapranno svolgere con impegno e dedizione il lavoro che li attende, per una sempre più determinante azione di Forza Italia al governo del Paese e gli impegni elettorali imminenti. Ai colleghi neo coordinatori regionali del partito i miei migliori auguri, con l'auspicio che, tutti assieme, sapremo interpretare al meglio i valori e la missione del nostro partito, così come indicato dal nostro presidente Silvio Berlusconi". Lo afferma, in una nota, Mauro D'Attis, deputato di Forza Italia e commissario regionale di FI in Puglia. (Com)