Ucraina: Biden, Cina non ha ancora fornito armi alla Russia

- La Cina non ha ancora fornito armamenti letali alla Russia, nel quadro del conflitto in Ucraina, e se dovesse farlo l’Occidente è pronto a fare molto di più. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante una conferenza stampa congiunta con il primo ministro canadese, Justin Trudeau. “Non prendo la Cina alla leggera, né tantomeno la Russia: tuttavia, credo si stia esagerando nel parlare di queste presunte forniture militari”, ha detto. (Was)