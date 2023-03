Business news: Bosnia, in Federazione a gennaio stipendio netto medio di 617 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio lo stipendio netto medio nella Federazione (entità croata e musulmana della Bosnia Erzegovina) è stato di 1.208 marchi convertibili (circa 617 euro) che è nominalmente un valore più alto del 2,4 per cento e in termini reali del 2,1 per cento rispetto al mese di dicembre 2022. Lo riporta l'Istituto di statistica del Paese. Rispetto a un anno fa lo stipendio medio netto pagato a gennaio è stato nominalmente più alto del 15,6 per cento e in termini reali dello 0,8 per cento. A gennaio, rispetto a dicembre dello scorso anno, la diminuzione più consistente del salario medio netto è stata registrata nelle attività finanziarie e assicurative, del 4 per cento, seguite dalle attività professionali, scientifiche e tecniche dell'1,3 per cento. L'aumento maggiore del salario netto medio pagato è stato invece registrato nel settore immobiliare dell'8,8 per cento, seguito dal settore alberghiero e della ristorazione con il 6,7 percento. (Seb)