Business news: Gazprom, stabilito nuovo record per forniture di gas giornaliere alla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico russo Gazprom ha stabilito ieri un nuovo record giornaliero per forniture di gas alla Cina. Lo ha reso noto l'ufficio stampa di Gazprom su Telegram. "Il 20 marzo, la domanda della Cina per la fornitura di gas russo attraverso il gasdotto Potere della Siberia ha superato in modo significativo gli obblighi contrattuali quotidiani. Gazprom ha consegnato i volumi richiesti e ha stabilito un nuovo record storico per le forniture giornaliere di gas alla Cina", si legge nel messaggio. (Rum)