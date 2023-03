Business news: Finlandia, Fortum e Rolls-Royce Smr studiano costruzione piccoli reattori nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica finlandese Fortum e la compagnia britannica Rolls-Royce Smr stanno studiando congiuntamente le possibilità di costruire piccoli reattori nucleari in Finlandia e Svezia. Secondo l'emittente "Yle", le società hanno concluso un memorandum d'intesa in merito. Rolls-Royce Smr, una sussidiaria di Rolls-Royce, è stata fondata nel 2021. L'azienda mira a portare sul mercato piccoli reattori nucleari modulari in grado di produrre elettricità con una potenza di 470 megawatt. (Sts)