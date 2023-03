Usa-Canada: Biden a Ottawa, confermato accordo per gestire flussi migratori irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Stati Uniti e Canada hanno confermato l’accordo bilaterale per la gestione dei flussi migratori irregolari a livello regionale, anticipato dalla stampa nella giornata di ieri. In una dichiarazione congiunta pubblicata in occasione della visita ad Ottawa del presidente Usa, Joe Biden, i due Paesi hanno ribadito la necessità di un approccio regionale basato su “processi legali e su un approccio umano alla frontiera”. In base all’accordo, il Canada si è impegnato ad accogliere 15 mila richiedenti asilo provenienti da Paesi dell’emisfero occidentale, nel corso del 2023. I due Paesi hanno anche annunciato provvedimenti per impedire i flussi migratori irregolari ai rispettivi varchi di frontiera. (Was)