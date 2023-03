Business news: Madrid, Navarra e Paesi Baschi regioni con più alto tasso competitività imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Madrid, Navarra e Paesi Baschi sono le uniche tre regioni spagnole che raggiungono un alto livello di competitività imprenditoriale, mentre il resto delle regioni, compresa la Catalogna, si trova ad un livello medio-basso. Come riferisce il quotidiano "El Economista", è quanto emerge dal Rapporto annuale sulla competitività regionale in Spagna 2022, redatto dal Servizio studi del Consiglio generale degli economisti (Cge) sulla base dei dati del 2021. Nel complesso, la competitività strutturale delle 17 comunità autonome è aumentata del 4,4 per cento, superando i valori pre-pandemia di Covid-19. Allo stesso modo, secondo la Cge, la ripresa iniziata nel secondo trimestre del 2021, incoraggiata da un forte aumento dei consumi e della spesa pubblica post-pandemica, ha prodotto una crescita significativa della domanda interna che ha permesso di chiudere l'anno con una crescita del Pil nazionale del 5,5 per cento. La Comunità di Madrid è la regione che occupa il primo posto nella classifica nel maggior numero di assi (ambiente economico, mercato del lavoro e infrastrutture di base). Accanto ad essa, la Comunità autonoma di Navarra e i Paesi Baschi sono le regioni con le posizioni più alte in un maggior numero di assi. Al contrario, Estremadura, Andalusia, Isole Baleari e Isole Canarie occupano le ultime tre posizioni in alcuni dei sette assi studiati. (Spm)