Business news: Paesi Bassi, annunciato primo grande impianto produzione idrogeno verde offshore

- I Paesi Bassi costruiranno il loro primo grande impianto di produzione di idrogeno verde in mare vicino a un parco eolico a nord delle Isole Wadden. Lo ha annunciato il ministro per il Clima e l'Energia, Rob Jetten, specificando che l'impianto dovrebbe entrare in funzione prima del 2031. Il governo olandese aveva precedentemente annunciato piani per due parchi eolici nell'area di Wadden, uno per fornire elettricità alla rete nazionale e l'altro per generare elettricità per la produzione di idrogeno. Le autorità stanno accelerando i piani per una fabbrica di idrogeno verde offshore perché sta diventando sempre più chiaro che l'idrogeno è necessario per la sostenibilità dell'industria e dei trasporti pesanti, ha affermato Jetten. La crisi energetica ha anche dimostrato la necessità di autosufficienza. "Con questo piano, saremo un leader globale", ha affermato Jetten. (Beb)