Business news: Francia, regione Parigi aumenta turismo ma resta sotto soglia pre Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività turistica a Parigi e nella sua regione, l'Ile-de-France, nel 2022 ha registrato 44 milioni di visitatori, il 95 per cento in più rispetto al 2021 e il 13 per cento in meno rispetto al 2019, anno precedente all'arrivo del coronavirus. Lo ha reso noto il Comitato regionale del turismo Paris Ile-de-France. Sempre lo scorso anno, i turisti hanno generato profitti per 19,6 miliardi die euro, il 134 per cent in più rispetto al 2021 ma il -10 per cento se paragonato al dato del 2019. (Frp)