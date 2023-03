Imprese: Mattarella a Camere di commercio, “mettersi alla stanga su Pnrr, assicurare progresso Paese” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dunque, sguardo rivolto al futuro che, secondo il presidente Prete, siamo chiamati “a progettare oggi” con il coinvolgimento di tutti e facendo “scelte coraggiose, di cui assumerci le responsabilità”. È tempo però che sulle Camere di commercio “si faccia un investimento politico ed istituzionale più deciso, se ne rafforzi il ruolo come organismi autonomi di affiancamento e promozione di chi fa impresa”. Considerando che “i prossimi anni saranno cruciali per tutti noi. Le rilevanti risorse messe a disposizione dal Pnrr, dai programmi e dai fondi europei e dal mercato rendono l’obiettivo di uscire dalla bassa crescita degli scorsi decenni alla nostra portata”. Le Camere di commercio, dal canto loro, continueranno “a sostenere il sistema” perché “se riuscissimo nei prossimi tre anni ad affiancare altre 250 mila imprese l’impatto sul Pil sarebbe dello 0,9 per cento”. Cercando di evitare quanto avvenuto negli ultimi 10 anni, con circa 130 mila imprese guidate da under 35 scomparse, soprattutto nel Centro-Sud. Su questo la politica non sarà sorda perché, come ha assicurato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, “il primo metro di questo governo è l’ascolto perché dobbiamo fare una rivoluzione in questo Paese e questo è l’anno della politica industriale che dobbiamo realizzare nel Paese, che manca da oltre 30 anni”. (Rin)