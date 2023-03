Migranti: ministra Interno tedesca Faeser, riformare rapidamente il sistema di asilo Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema di asilo dell'Ue deve essere riformato rapidamente o lo Spazio di Schengen sarà in pericolo se gli Stati membri non si accordano presto su regole comuni per il controllo dei flussi migratori. È quanto affermato dalla ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, al termine dei colloqui che ha tenuto oggi a Berlino, sia in presenza sia in videocollegamento, con gli omologhi di Italia, Francia, Belgio, Spagna e Svezia. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'esponente del governo federale ha avvertito che i negoziati sul Sistema europeo comune di asilo (Ceas) devono essere conclusi rapidamente in modo che la riforma possa essere completata prima delle elezioni europee del 2024. La finestra temporale “si chiude in estate”, ha quindi evidenziato Faeser. Secondo la ministra dell'Interno tedesca, nella gestione della questione migratori, è necessario un “buon equilibrio tra solidarietà e responsabilità”. In questo quadro, gli Stati membri in cui la pressione dei flussi di profughi è particolarmente elevata devono poter contare su una “solidarietà duratura”. Ciò include norme “sulla distribuzione dei richiedenti protezione”. (segue) (Geb)