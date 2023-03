Migranti: ministra Interno tedesca Faeser, riformare rapidamente il sistema di asilo Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito del meccanismo di solidarietà volontaria, ha proseguito Faeser, la Germania ha finora “accolto 427 persone dall'Italia e 93 da Cipro”, mentre prevede di far entrare sul proprio territorio altri migranti. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha poi chiesto a tutti gli Stati membri di contribuire a ridurre la migrazione secondaria irregolare. In merito alla sicurezza delle frontiere esterne dell'Ue, Faeser ha osservato che “alti recinte e muri ne sono “parzialmente” parte. Tuttavia, l'obiettivo parte, ma l'obiettivo del Ceas non è “praticare una politica di isolamento”. Si tratta, invece, di limitare la migrazione irregolare. Secondo Faeser, infine, controlli stazionari ai confini esterni dell'Ue sono “l'ultima risorsa”. Con la ministra dell'Interno tedesca hanno preso parte ai colloqui i colleghi Matteo Piantedosi per l'Italia, Gerald Darmanin per la Francia, Annelies Verlinden per il Belgio, Fernando Grande-Marlaska per la Spagna e Morgan Johansson per la Svezia. (Geb)