Diritti: Terzi (Fd'I), anche Senato francese boccia proposta filiazione Ue

- Anche il Senato francese, il 22 marzo scorso, "ha ritenuto la proposta di regolamento sulla filiazione Ue non conforme al principio di sussidiarietà, con posizioni analoghe a quelle assunte dal Senato con la risoluzione della commissione Politiche dell'Unione europea, approvata il 14 marzo. Il Senato francese afferma anzitutto come la libera circolazione dei cittadini europei sia già assicurata dalla direttiva 2004/38/CE, senza necessità quindi di ulteriori atti legislativi, per lo più nella forma del regolamento, avente effetti diretti. La proposta di regolamento quindi non mira ad armonizzare le legislazioni, come la direttiva del 2004, ma direttamente ad uniformarle". Lo afferma Giulio Terzi, senatore di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Politiche dell'Unione europea di palazzo Madama. "Il Senato, come il governo francese, si oppone al riconoscimento automatico della filiazione derivante da maternità surrogata, poiché in tal modo la proposta europea non rispetta la ripartizione di competenze tra legislazione europea e legislazioni nazionali prevista dai trattati, in coerenza con l'articolo 4, paragrafo 2, del Trattato Ue, secondo cui l'Unione rispetta le tradizioni costituzionali e l'identità nazionale degli Stati membri - continua il parlamentare in una nota -. Anche secondo il Senato francese, inoltre, la tutela del minore può essere riconosciuta, per il genitore di intenzione, attraverso l'istituto dell'adozione, senza quindi necessità di un riconoscimento automatico della filiazione derivante da maternità surrogata. Infine, sono valorizzati alcuni articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, quale l'articolo 1, sul rispetto della dignità umana, l'articolo 3, sul divieto del fare del proprio corpo una fonte di lucro, l'articolo 24, sul diritto del minore a conoscere i suoi genitori e le sue origini. Si tratta di affermazioni pienamente condivisibili e che dimostrano come nelle sedi proprie dell'iter legislativo europeo ci sia un dibattito aperto, in cui le differenti posizioni possono manifestarsi e consentire l'approdo ad una legislazione che tenga conto degli interessi e delle tradizioni costituzionali dei diversi Stati membri. In questo caso, sono due Stati fondatori, Italia e Francia, a porre qualche dubbio, legittimo - conclude Terzi - sull'effettivo valore aggiunto di una legislazione europea in questo delicato settore".(Com)