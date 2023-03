Abruzzo: D'Amario, per secondo anno consecutivo Regione a manifestazione "Fa' la cosa giusta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il secondo anno consecutivo la regione Abruzzo è presente alla manifestazione "Fa' la cosa giusta", la fiera del consumo critico e degli stili di vita in svolgimento a Milano fino a domenica 26 marzo. Un evento con un taglio diverso da quelli più generalisti e dedicato a quanti cercano ed offrono esperienze di viaggio associate a una crescita culturale, scientifica e sostenibile. "La decisione di essere qui a Milano per la fiera 'Fa' la cosa giusta' rientra in una strategia ben definita che vuole collocare il brand turistico dell'Abruzzo in tutte le fiere che rispondono al meglio all'offerta che la Regione può offrire - afferma l'assessore regionale al Turismo, Daniele D'Amario -. E se si parla di turismo sostenibile non può non esserci l'Abruzzo che su questo filone sta costruendo un'offerta che guarda ai Parchi nazionali, alle Riserve protette, ai borghi storici dall'entroterra alla costa; insomma, al turismo cosiddetto esperienziale. In questo senso, si è voluto sostenere - grazie all'apporto decisivo del personale dell'assessorato al Turismo - la partecipazione dei parchi nazionali D'Abruzzo, Lazio e Molise e della Maiella e del Parco regionale Sirente-Velino. Su questo fronte l'Abruzzo riesce ad essere in linea con un mercato di qualità e altamente competitivo. Molte le iniziative che integrano lo sforzo della Regione di portare il visitatore a muoversi in mezzo alla natura, alla storia, alle tradizioni e i ai diversi piaceri enogastronomici - continua D'Amario -. Un'offerta ricchissima che assume ancor più grande rilievo per i riconoscimenti internazionali, come quelli attribuiti dall'Unesco al parco nazionale della Maiella e quelli di grande importanza nazionale come la certificazione di qualità che sarà oggi conferita dal Touring club al Cammino di Celestino del parco nazionale della Maiella. Tra le iniziative in programma figura la partecipazione dell'Abruzzo al dibattito sui cammini sul tema 'Cammini interregionali e sviluppo economico sugli itinerari', promosso dalla regione Lazio, con Marche e Puglia. Seguirà l'incontro organizzato dal Parco nazionale dell'Abruzzo, Lazio e Molise 'Le regole del turismo sostenibile. Come dare significato alla parola sostenibile'".(Gru)