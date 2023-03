Usa-Canada: Biden a Ottawa, annunciata coalizione globale per contrasto a narcotraffico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader di Stati Uniti e Canada, il presidente Joe Biden e il primo ministro Justin Trudeau, hanno annunciato una coalizione globale per il contrasto al narcotraffico di droghe sintetiche. In una dichiarazione congiunta pubblicata in occasione della visita di Biden a Ottawa, i due leader hanno ricordato che la crisi degli oppioidi sta avendo “effetti devastanti sulle nostre società, dal punto di vista sia economico che sanitario: siamo determinati a contrastare ad ogni costi la produzione e la distribuzione di queste sostanze”. In base all’accordo, i due Paesi rafforzeranno la cooperazione tra le agenzie competenti e lo scambio di informazioni di intelligence su queste tematiche. (Was)