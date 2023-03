Usa-Canada: Biden-Trudeau, insieme per combattere interferenze straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Canada lavoreranno insieme per contrastare le interferenze straniere nelle rispettive società, sulla base dei valori democratici che i due Paesi hanno sempre condiviso. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta pubblicata oggi dal presidente Usa, Joe Biden, e dal primo ministro canadese, Justin Trudeau. I due leader hanno ribadito la sfida rappresentata dalle politiche “aggressive” della Cina, che includono “azioni destabilizzanti come la coercizione economica, abusi dei diritti umani e pratiche anticoncorrenziali”. (Was)