Siria: razzi prendono di mira la base della coalizione a guida Usa a Deir ez-Zor

- Alcuni razzi, presumibilmente lanciati dalle milizie filo-iraniane presenti in Siria, sono stati lanciati contro la base statunitense chiamata “Green Village”, a Conoco, nel governatorato orientale di Deir ez-Zor, nella Siria orientale. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. L’attacco arriva dopo la morte di 14 membri di gruppi armati fedeli all’Iran in seguito agli attacchi lanciati nella notte e nelle prime ore di oggi dalle forze statunitensi a Deir ez-Zor. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con un’ampia rete di fonti sul territorio, si è trattato di “attacchi di precisione” autorizzati dal segretario della Difesa Usa, Lloyd Austin, "contro strutture usate da gruppi affiliati alle Corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana (Irgc)”.Ieri, un’altra base militare della coalizione internazionale impegnata nella lotta allo Stato islamico, nella zona di Khrab al Jeer, è stata colpita da un attacco sferrato da un drone di sospetta origine iraniana, che ha provocato la morte di un professionista a contratto delle forze armate statunitensi e il ferimento di cinque militari. A tal proposito, a detta del Sohr, alcune persone sono state sottoposte a interrogatorio per complicità con i gruppi affiliati a Teheran. Dal canto loro, i gruppi filo-iraniani, in stato di allerta, hanno iniziato a mobilitare le proprie forze, ritirandosi da alcune postazioni per dirigersi verso luoghi più fortificati, presumibilmente per timore di nuovi attacchi da parte di Washington. Nello spazio aereo di Deir ez-Zor, in particolare su Al Mayadeen, oggi sono stati visti aerei da guerra ed elicotteri della coalizione internazionale. Inoltre, dopo che i gruppi filoiraniani hanno compiuto un precedente attacco lanciando alcuni razzi contro il giacimento di Al Omar, situato nei pressi di una base della coalizione a guida statunitense denominata "Green Village", un razzo è caduto su una residenza di civili a est di Deir ez-Zor, provocando alcuni danni materiali, ma nessuna vittima, come confermato dal portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, in un'intervista alla "Cnn".(Res)