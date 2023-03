Siria: Biden, Usa non cercano un conflitto con Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non cercano un conflitto con l’Iran. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante una conferenza stampa congiunta con il primo ministro canadese, Justin Trudeau. “Questo non significa che non reagiremo prontamente per proteggere i nostri cittadini: continueremo a combattere il terrorismo nella regione insieme ai partner della coalizione anti-Isis”, ha detto, facendo riferimento all’attacco di un drone iraniano contro una base militare in Siria, che ha causato la morte di un contractor statunitense. (Was)