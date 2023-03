Imprese: Mattarella a Camere di commercio, “mettersi alla stanga su Pnrr, assicurare progresso Paese”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A 75 anni da quando Alcide de Gasperi sferzò i componenti della Democrazia cristiana vicini a Giuseppe Dossetti “a mettersi alla stanga” e a dare un contributo fattivo all’azione del partito, e dunque alla ripresa del Paese, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha usato le stesse parole del fondatore della Dc per invitare il sistema imprenditoriale italiano, e tutto il Paese, ad affrontare le sfide che il presente ci pone davanti, partendo dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, con la stessa determinazione di quando nel dopoguerra “occorreva ricostruire l’Italia dalle macerie ed insieme edificare un’autentica democrazia”. Parlando ai rappresentanti delle Camere di commercio di tutto il Paese, riuniti nella prima Conferenza nazionale in corso a Firenze, il presidente ha preso la parola dopo la relazione introduttiva del presidente Andrea Prete, in parte citandolo: “Progettare significa avere acuta percezione dell'oggi e visione del futuro”, ha scandito Mattarella spronando le stesse Camere di commercio ha dare il proprio contributo: “È una grande impresa quella di assicurare il progresso di tutto il Paese e in questa imprese siete, a buon titolo coinvolti”. Tante le sfide davanti, a cominciare dall’inflazione, che rischia di “minare la ripresa. È una sfida - ha rimarcato il presidente - che riguarda tutti”, dalla politica alle imprese. Ma le basi sono solide perché, come ricordato, anche dopo la pandemia il nostro sistema economico “è stato capace di sorprendere e dimostrare capacità di ripresa inattese”. E lo farà ancora, grazie alle nostre imprese che “richiamano in tutto il mondo attenzione. Accanto ai campioni, è l'esperienza dell’agglomerato delle piccole e medie imprese ad attirare: si tratta di un modello di rapporto tra economie e territori che viene guardato con attenzione ovunque, cercando di riprodurlo”. (segue) (Rin)