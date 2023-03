Ucraina: Biden, insieme al Canada continueremo a lottare per la libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Canada continueranno a lottare per la libertà, sostenendo l’Ucraina contro l’invasione russa. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando di fronte al Parlamento canadese nel quadro della sua visita a Ottawa. “La nostra prosperità dipende anche dalla nostra sicurezza comune”, ha aggiunto, sottolineando i miliardi di dollari in assistenza militare che i due Paesi, insieme ai partner internazionali, stanno fornendo a Kiev. (Was)