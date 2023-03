Francia-Costa Rica: Macron, abbiamo "una nuova ambizione per gli oceani"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia e Costa Rica hanno "una nuova ambizione per gli oceani" che ha l'obiettivo di accelerare le negoziazioni in corso ma anche di mobilitare l'insieme degli attori. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, durante uan dichiarazione tenuta all'Eliseo al fianco dell'omologo della Costa Rica Rodrigo Chaves Robles. Macron ha ricordato la conferenza che si terrà nel 2025 a Nizza e che sarà preceduta da una "riunione di alto livello in Costa Rica" nel 2024. "La nostra ambizione comune è quella di portare in Costa Rica e a Nizza nel 2025 un fronte unito per la difesa di questo bene comune" che sono gli oceani, ha spiegato il presidente francese.(Frp)