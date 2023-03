Canada-Usa: Trudeau, cruciale collaborare contro una Cina sempre più aggressiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce della competizione con una Cina sempre più aggressiva, Stati Uniti e Canada devono assolutamente collaborare per costruire un mercato nordamericano per tutte le catene strategiche di approvvigionamento, dai semiconduttori alle batterie per i pannelli solari. Lo ha detto il primo ministro canadese, Justin Trudeau, durante il suo intervento in Parlamento in occasione della visita ad Ottawa del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Il pacchetto anti-inflazione approvato dal Congresso Usa la scorsa estate rappresenta una base per rafforzare la classe media nel continente nordamericano, ed è un esempio di come possiamo collaborare come partner”, ha detto. (Was)