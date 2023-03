Germania: ministro Economia Habeck, no a componenti cinesi in infrastruttura critica per energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Componenti di fabbricazione cinese non dovranno più essere installate nell'infrastruttura critica per l'energia della Germania. È quanto affermato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, i nuovi ordini e progetti del settore dovranno rinunciare completamente a tecnologie prodotte in Cina e la nuova pianificazione dovrebbero fare completamente a meno della tecnologia cinese. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'esponente dei Verdi ha aggiunto: “I progetti già in costruzione dovrebbero essere rivisti, ma sarei un po' meno severo, altrimenti non realizzeremmo niente”. Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco ha proseguito: “Certo, nei trasformatori e nelle tecnologie che stiamo attualmente installando e in cui non disponiamo di nulla di nostro, dobbiamo sempre trovare un equilibrio”. Habeck ha quindi sottolineato: “Naturalmente, sarei felice se nessuna tecnologia cinese fosse installata nel settore critico”. Allo stesso, vi è la “necessità di costruire”, senza “aspettare anni”. Per l'esponente dei Verdi, questo è “un limite” all'esclusione delle componenti di produzione cinese. (Geb)