Roma: shaboo e sesso nella discoteca a Torrenova, si apre crepa nel muro della mafia cinese (3)

- Grazie alle dichiarazioni dell’uomo, oggi calato in un programma di protezione, gli investigatori sono risaliti al flusso di shaboo che arrivava a Roma senza andare in contrasto con le organizzazioni malavitose locali che gestiscono il mercato della droga "classica". Agli asiatici, quindi, era concesso liberamente di coprire quella ricca fetta di mercato dello shaboo. Si è arrivati così a “Elefante da Prato” ed “Elefante da Padova”, i nomi tradotti dal cinese, degli indagati che, secondo il collaboratore, decidevano quando e come inviare lo stupefacente a Roma, anche se a gestire il traffico erano due donne, una delle quali riscuoteva il rispetto di tutto il gruppo, anche del maggiore fornitore che era in Grecia, anche lui cinese. (segue) (Rer)