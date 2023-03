Roma: shaboo e sesso nella discoteca a Torrenova, si apre crepa nel muro della mafia cinese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest’ultimo non trattava se non aveva la certezza che la donna non fosse infastidita “Innanzitutto non deve avere contrasti con W.L.” diceva il greco alla acquirente "Lulù" alla quale faceva il prezzo di 50 euro a grammo ma, un euro per ogni grammo di droga spedito dalla Grecia all’Italia, era assicurato a W.L. la donna che gestiva tutto. Lo shaboo, sulla piazza viene venduto a un prezzo che si aggira tra gli 80 e i 100 euro. “Ti garantisco che non ti fa sentire la fatica per tutto il giorno, se ci giochi di più, anche due giorni senza dormire”, assicurava il grossista a Lulù, senza però informarla dei danni permanenti che la droga sintetica prodotta in Asia e principalmente in Cina, causa alla mente di chi la assume. (segue) (Rer)