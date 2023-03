Roma: shaboo e sesso nella discoteca a Torrenova, si apre crepa nel muro della mafia cinese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contrariamente alle classiche operazioni antidroga che solitamente cominciano dai livelli più bassi della catena di spaccio, quella messa a segno in questo caso ha colpito un livello medio alto, anche perché, lo spacciatore così come lo si intende nelle classiche "piazze", è stato sostituito da incolpevoli corrieri. La droga, infatti, veniva spedita molto spesso ai clienti romani o comunque italiani, dopo il pagamento, direttamente dalla Grecia attraverso i normali ignari spedizionieri. Seguendo la pista della droga e di Lulù, gli investigatori sono arrivati anche alla discoteca dove lei stessa lavorava per intrattenere clienti e per spacciare droga. (segue) (Rer)