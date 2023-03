Milano: De Corato, domani presente a banchetti per raccolta firme "Nessuna tregua agli scafisti e al loro business"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. Ci saranno, inoltre, nuovi centri per il rimpatrio e ci sarà meno burocrazia per crearli. "A tal proposito, domani, parteciperò ai banchetti 'Nessuna tregua agli scafisti e al loro business' per la raccolta delle firme organizzati e promossi da Fratelli d'Italia in P.za Santa Maria del Suffragio (zona Corso XXII Marzo), che si terrà dalle 10 alle 12 e in Corso Buenos Aires all'angolo con via San Gregorio, dove sarà possibile firmare dalle 10 alle 18. Inoltre sarà possibile firmare la Petizione anche in via Forze Armate, prossimità Esselunga, dalle 09 alle 13 e in via Inganni angolo Della Rondine, dalle 10 alle 13". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, annunciando la sua presenza per la raccolta firme di domani, indetta da fratelli d'Italia, in diverse zone della città. (Com)