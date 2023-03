Scuola: Valditara, preoccupante susseguirsi di aggressioni al personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la professoressa picchiata a Castellammare di Stabia, ora anche un preside aggredito a Cesena. Di fronte a questo preoccupante susseguirsi di aggressioni ai danni del personale della scuola, il ministero dell'Istruzione e del Merito valuterà i presupposti per proporre una costituzione di parte civile, eventualmente lamentando anche un danno d'immagine all'amministrazione. Docenti e presidi non saranno lasciati soli". Lo dichiara, in una nota, Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito. (Com)