Usa: giudice contesta privilegio esecutivo ad ex consiglieri di Trump, dovranno testimoniare su elezioni 2020

- Un tribunale federale ha chiesto ad una serie di ex consiglieri di Donald Trump di testimoniare di fronte al gran giurì che sta indagando sul tentativo dell’ex presidente degli Stati Uniti di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni del 2020. Fonti anonime hanno confermato all’emittente “Cnn” che tra questi ci sarebbe anche Mark Meadows, ex capo di gabinetto della presidenza Trump. Il giudice ha così respinto una richiesta avanzata dallo staff legale di Trump, che ha cercato di bloccare i mandati di comparizione emessi dal consigliere speciale Jack Smith invocando il privilegio esecutivo. In una comunicazione risalente alla scorsa settimana, di cui non è stata data notizia fino ad oggi, il giudice Beryl Howell ha contestato le richieste degli avvocati di Trump, i quali hanno chiesto l’applicazione del privilegio esecutivo per bloccare la deposizione di Meadows; di John Ratcliffe, ex direttore dell’intelligence nazionale; di Robert O’Brien, ex consigliere per la sicurezza nazionale; e di Ken Cuccinelli, ex funzionari del dipartimento per la Sicurezza interna. Le fonti hanno anche precisato che lo staff legale dell’ex presidente si sta preparando a fare ricorso contro la decisione del giudice. (Was)