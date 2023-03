Roma: tre macroaree nel piano casa del Campidoglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima macroarea riguarda la sistemazione di coloro che vivono in condizioni di forte svantaggio economico. Si interverrà con l’acquisto di duemila nuovi alloggi entro il 2026 e il recupero di circa un migliaio di unità immobiliari tra Piani di zona e case sfitte degli enti previdenziali. Il dato si scontra con una graduatoria che vede 14 mila famiglie in attesa. “Non tutte hanno bisogno di una casa popolare e gli strumenti che mettiamo in campo con il piano casa sono molteplici”, spiega il presidente della commissione Politiche abitative di Roma, Yuri Trombetti del Pd. Accanto all’acquisto di nuovi alloggi, infatti, sono previsti percorsi per l’autonomia a partire dalle 850 famiglie che vivono nei residence. Due gli strumenti principali in questo senso: la proroga del bonus affitto e l’assegno unico universale, un contributo da 1.500 euro, una tantum, per chi è a rischio sfratto, il Comune di Roma farà da garante nella sottoscrizione del contratto. (segue) (Rer)