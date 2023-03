Roma: tre macroaree nel piano casa del Campidoglio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda macroarea riguarda la fetta più ampia della città: i nuclei familiari con un reddito medio basso, troppo ricchi per una casa popolare e troppo poveri per affittarne o acquistarne una al prezzo di mercato. Per loro sarà pubblicato un bando che consentirà, agli idonei, l’accesso a un costo calmierato alle abitazioni che i costruttori privati devono destinare all’edilizia popolare in compensazione di altre opere. “Finora erano i costruttori a scegliere a chi vendere o affittare, adesso ci sarà un elenco pubblico e trasparente al quale si accede in base al reddito e altri requisiti: i privati dovranno pescare da quello”, chiarisce Trombetti. Inoltre il Campidoglio acquisirà gli appartamenti di cui vogliono disfarsi gli enti previdenziali e a un costo controllato gli inquilini potranno sottoscrivere un contratto di acquisto con mutuo o di affitto direttamente con il Comune di Roma. (segue) (Rer)