Roma: tre macroaree nel piano casa del Campidoglio (4)

- La terza macroarea, infine, investe la selva delle occupazioni: dagli stabili abbandonati e utilizzati impropriamente a scopo abitativo agli alloggi popolari. Da un lato si punterà ad applicare il modello del recupero dell’edificio del Porto Fluviale ad altre realtà, come lo Spin Time. “Più che buttare fuori le persone, faremo bandi per acquistare, progetti per riqualificare”, chiarisce Trombetti. Dall’altro lato si lavorerà per far emergere le situazioni di illegalità. In questo ambito rientra la procedura per il riconoscimento della residenza agli occupanti abusivi che, però, non decolla: "Finora abbiamo ricevuto 800 domande in tutta la città, perché ti fanno una multa da 21 mila euro e la denuncia: molti temono le conseguenze, che sono previste per legge, e a quel punto restano nell'illegalità. Sarebbe necessario un superamento del decreto Lupi, ma temo che sia impossibile con questo governo. Chiederemo che possa cambiare la legge regionale, che prevede la sanzione e la denuncia”, racconta Trombetti. E poi ci sono gli sgomberi: “Le scene che abbiamo visto alla scuola Cardinal Capranica, del bambino in fuga con i libri in mano, fino a quando governeremo noi non si ripeteranno. Stiamo intervenendo per evitare la forza pubblica e trovare una soluzione per chi è meritevole di tutela prima dello sgombero”, sottolinea il presidente della commissione. (segue) (Rer)